Under absent de l'entraînement hier

L'international turc, malade, n'a pas participé à l'entraînement hier matin. Sa présence dans le onze contre Monaco est remise en question.





Hier matin, Cengiz Under s'est rendu à la Commanderie, mais il n'a pas pris part à l'entraînement du matin. Selon les informations recueillies par La Provence, l'international turc, malade, est reparti peu après son arrivée.



Bien qu'il soit, comme beaucoup, en perte de vitesse, Under (9 buts, 3 passes décisives) n'en reste pas moins un joueur indispensable du système mis en place par Jorge Sampaoli et son absence face à Monaco demain soir serait un vrai coup dur pour l'OM.