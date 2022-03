Lirola : "Prendre ce match comme une finale"

Le latéral droit de l'OM a parlé de l'importance du match de dimanche face à Monaco et espère enrayer la spirale négative à domicile.





"Monaco est à neuf points. Si on gagne, ils seraient à 12 points, ce qui serait un écart assez difficile à remonter. Le championnat est difficile, des équipes se sont améliorées. L'appui du public devrait nous aider. Monaco reste Monaco. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut prendre ce match comme une finale pour éviter le moindre souci."



Pour cela, les Olympiens devront renouer avec le succès au Stade Vélodrome, eux qui restent sur une seule victoire lors des 5 derniers matchs de Ligue 1 à domicile. "Je n'aime la statistique sur la différence entre nos résultats à domicile et à l'extérieur. Cela devrait être l'inverse. On a des matchs qui arrivent pour essayer de changer ça. Je ne sais pas pourquoi nous n'y arrivons pas à domicile. C'est normal que l'on subisse des critiques à ce niveau-là. C'est normal qu'à l'OM on exige plus. Ce n'est pas assez d'être deuxième. Nous sommes concentrés sur notre travail. L'ambiance est bonne, on va se battre pour arracher la deuxième place afin de se qualifier directement pour la Champions League l'année prochaine."