Sampaoli : "On a beaucoup travaillé l'attaque"

En marge de la rencontre face à l'AS Monaco dimanche, Jorge Sampaoli est revenu sur sa vision tactique et espère voir une équipe agressive contre les joueurs de la Principauté.





Interrogé sur sa manière de préparer les matchs, le coach Argentin a expliqué qu'il établissait son plan de jeu en fonction de l'adversaire. "On a essayé de jouer en 442 contre Qarabag avec Payet en haut du losange et des ailiers qui repiquaient pour avoir de la profondeur. Le match face à Clermont, si l'on regarde de la 18e à la 85e minute, on a eu une bonne présence dans la moitié adverse. C'est toujours le même problème, contre Troyes on est à deux minutes de gagner un match, certes avec peu de volume offensif, mais les joueurs étaient fatigués. On doit retrouver notre meilleure version. Il faut être plus tranchants défensivement, contre Angers on ne l'avait pas été. Cela aurait pu être l'un des pires matches. Mais on a profité de ce moment où l'adversaire te donne des opportunités. J'essaie d'être cohérent dans mes analyses. On fait des plans avant les matches, parfois ça marche, parfois non. Il faut retrouver la meilleure version de l'OM."



Sampaoli espère une réaction face à Monaco, que ce soit dans l'intensité ou dans l'agressivité : "On leur demande d'être mieux sur les détails collectifs, de s'installer plus dans le camp adverse. De voir la distance qu'il y a entre les lignes pour une post-perte plus agressive pour être sur le porteur dès la perte, avoir un bloc très rapide pour que l'adversaire ne se positionne pas sur le terrain. Cette idée se joue aussi sur les détails, c'est ça qui va décider. Contre Monaco, ce sera compliqué, il faut gagner et retrouver une équipe convaincante. Cette semaine, l'équipe a beaucoup travaillé l'attaque, essayé d'avoir des lignes très compactes pour espérer que le bloc presse beaucoup le rival, avec le ballon, sans le ballon. J'espère une équipe très agressive avec Monaco et décidée à gagner le match."