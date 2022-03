Lirola : "Je ne suis pas au niveau attendu"

Présent en conférence de presse, Pol Lirola a mis en avant les difficultés défensives actuelles des Olympiens. Il a également avoué être en deçà de son niveau de la saison passée.





En conférence de presse, Pol Lirola est revenu sur les difficultés actuelles de l'OM. Pour lui, c'est un manque de solidité défensive qui fait perdre gros aux Olympiens dernièrement : "Après un calendrier chargé, cette semaine nous a permis de nous déconnecter. Depuis mercredi, on se prépare pour le match contre Monaco qui est important pour nous. Le manque de solidité nous fait perdre des points en ce moment. Il y a des hauts et des bas dans une saison. On vit une période compliquée, mais nous sommes toujours deuxièmes. Il faut défendre ensemble pour mettre fin à cette période difficile contre Monaco dimanche. On a eu deux matches que l'on devait gagner, mais on a pris qu'un point. On analyse tout cela, surtout la phase sans ballon, pour corriger ça contre Monaco dimanche."



Mais l'ancien de la Fiorentina n'oublie pas de se remettre en question personnellement, lui qui réalise une saison 2021-2022 beaucoup moins aboutie : "Je ne suis pas au niveau attendu. Les gens ont vu mon réel niveau l'an passé. Le système, le style de jeu... je ne sais pas comment l'expliquer. Je travaille pour retrouver mon meilleur niveau."