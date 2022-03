Sampaoli : "On doit bousculer à nouveau nos adversaires"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a expliqué qu'une semaine de repos complète avait fait du bien au groupe et qu'il espérait retrouver un OM conquérant dimanche contre Monaco.





Après un mois de mars où ils ont enchaîné des matchs tous les trois jours, les Olympiens ont eu une semaine de repos complète pour bien préparer la réception de Monaco dimanche.



En conférence de presse, Jorge Sampaoli ne s'est pas montré inquiet sur la série actuelle des Phocéens : "Je l'ai souvent dit : l'actualité et la société actuelle font que l'on doit toujours être à hauteur des attentes et chez l'être humain il y a des hauts et des bas. Depuis que je suis ici, on a toujours essayé d'être à la hauteur. La fatigue est normale. Je travaille pour améliorer l'équipe. Parfois cela marche, parfois non. Cette semaine complète nous a permis de recharger les batteries pour retrouver notre meilleure version, celle où l'on avait la maîtrise."



Mais le coach Argentin s'attend à retrouver des joueurs plus conquérants dimanche face à Monaco : "Ce qui est important pour moi, c'est que l'équipe ait le même sentiment. On doit bousculer à nouveau nos adversaires, essayer de travailler pour ça. Parfois on a vu une équipe jouer comme ça, d'autres non. Ce sont des situations de match complètes. On est à la recherche d'autres choses pour retrouver notre meilleur niveau."