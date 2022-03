Longoria répond à Di Meco

Pablo Longoria a répondu aux critiques d'Eric Di Meco, concernant le système de jeu de l'OM et la position d'avant-centre. Il a rappelé que l'équipe olympienne est bâtie pour que les joueurs changent de position sur le terrain, et que tout est travaillé à l'entraînement.





Dans La Provence, le président espagnol a réagi aux propos récurrents tenus par Eric Di Meco (et La Provence) concernant la position d'avant-centre. Il a donné son explication au fait que l'OM joue sans attaquant fixe : "Chacun a le droit d'avoir son opinion et on doit la respecter. C'est pour ça que le football est le sport le plus populaire. Mais le foot est en évolution tous les trois ans. Un coach qui n'a pas la capacité de se réinventer toutes les deux saisons est mis à l'écart. Si on parle d'avoir des postes fixes, oui, beaucoup d'équipes sont construites pour en avoir. Même si on prend un coach qui travaille de façon fermée, comme Diego Simeone (Atlético Madrid), il fait jouer ses équipes de façon concrète, mais il change aussi. Il gagne la Liga la saison dernière avec une défense à trois alors qu'il a joué toute sa vie en 4-4-2. Ça dépend des moments. Notre équipe est construite pour changer de positions sur le terrain afin de créer des supériorités, chercher les joueurs libres. C'est difficile à comprendre parfois. Si vous pensez qu'on doit jouer tous les matches en 4-4-2 et que vous voyez ça, vous ne devez rien comprendre. Mais c'est travaillé. Ce qui me poserait problème, ce serait qu'on cherche à faire ça sans le travailler à l'entraînement. Je me poserais des questions. Quand je vois mon coach travailler avec son groupe, beaucoup de décisions prises en match sont cohérentes avec ce qu'il fait dans la semaine."



L'animation olympienne est vraisemblablement assez complexe à saisir. Espérons qu'elle se révèle efficace, ces prochains matches, afin que le club puisse atteindre ses objectifs.