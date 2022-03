Longoria a pris la défense de Sampaoli

Pablo Longoria a indiqué qu'il gardait confiance en Jorge Sampaoli. Il pense que l'Argentin dispose des ressources pour relancer l'équipe et n'oublie pas qu'elle se positionne à la 2e place du classement.





Lors d'un long entretien donné à La Provence, l'Espagnol s'est exprimé sur le niveau actuel de l'équipe olympienne. Il reste satisfait par le travail réalisé par son entraîneur : "Les dirigeants doivent analyser les choses, avoir une perspective. C'est une obligation de ne jamais rentrer dans le jeu du dernier résultat. On doit analyser des tendances, et le global. Il faut beaucoup d'autocritique et d'exigence. Suis-je satisfait du travail de Sampaoli ? D'un point de vue général, je suis très satisfait. Si on regarde où on était il y a un an, la situation a changé radicalement. Si je suis pragmatique, je peux dire que l'équipe est 2e. En juin, quand on construisait l'effectif, j'aurais signé pour ça. Après, il faut rentrer dans les détails. Une saison est faite de hauts et de bas. En ce moment, on a perdu de la confiance. Je parle d'un point de vue collectif, pas de ma confiance personnelle. Elle reste au maximum, je crois beaucoup au coach, à l'équipe et à la façon dont elle a été construite", a-t-il indiqué au quotidien.





"Sampaoli est tellement créatif et méthodique"

Il pense que les joueurs peuvent retrouver confiance : "Il faut analyser comment on peut retrouver les mêmes sensations qu'au début de saison. C'est notre responsabilité, la mienne principalement. L'été dernier, on a montré ce qu'on était capable de faire. On en est toujours capables. Quand tu es dans un moment négatif, c'est normal qu'il y ait des questions, de la perte de confiance, de la fatigue physique et mentale. Mais on doit arriver à récupérer notre confiance." Il pense aussi que l'effectif donne des possibilités au coach pour changer de système : "Tous les joueurs ont le profil pour jouer avec Sampaoli, c'est le plus important. On a fait des choix très travaillés. C'est normal que la façon de jouer évolue dans une saison. À la Juve, Max' Allegri changeait du jour au lendemain l'équipe, la modalité de jeu, et il avait des résultats. On a été une équipe qui n'encaissait pas de buts, ça nous a permis de faire des résultats et de prendre de la confiance. L'équilibre est dur à trouver. Il faut de la continuité pour donner de la confiance aux joueurs."



Il admet en revanche que certains résultats ont été décevants : "Perdre contre Clermont et prendre un point à Troyes, ce n'était pas dans nos prévisions. On doit analyser pourquoi cela s'est passé. C'est au coach de trouver des solutions. Il est tellement créatif et méthodique, il analyse tellement les choses, qu'il va trouver. On s'est mis beaucoup de pression." Il ne doute pas que des solutions vont être trouvées : "Oui. Je vois une équipe qui cherche à avoir une identité. On doit retrouver notre identité du début de saison. Ne jamais douter de ce qu'on sait faire. L'équipe est construite pour avoir la possession dans le camp adverse. C'est ça, l'OM. Mais rien n'est parfait dans la vie. Des fois, tu réussis, d'autres non. Nos résultats à domicile nous conditionnent, mais il faut contextualiser. La façon de jouer enL1 a beaucoup changé, avec de plus en plus d'équipes qui évoluent en bloc bas. En France, il faut davantage gagner les duels individuels. Cette nouvelle tendance va s'établir pendant quelques années, avant qu'une nouvelle mode arrive. Mais c'est à nous de nous adapter pour savoir comment attaquer. On peut discuter de tactique, j'ai ma propre conviction de comment attaquer un bloc bas, mais c'est une question qui dépend du coach."



L'OM affrontera Monaco, dimanche soir, pour le compte de la 27e journée. Un rendez-vous important pour la suite.