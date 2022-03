Le recrutement, Harit, Saliba, Milik... Longoria se confie sur le mercato

Pablo Longoria a évoqué le mercato estival. Il s'est exprimé au sujet du recrutement et des situations de quelques joueurs qui pourraient partir. C'est notamment le cas d'Amine Harit et William Saliba.





Dans les colonnes de La Provence, le président de l'OM a commenté le prochain marché des transferts. Il pense que le recrutement "dépend beaucoup de la prolongation de Kamara" et des "possibilités de ventes qui s'offrent à nous". Il a parlé de différents cas, tels que celui d'Amine Harit, lequel n'a pas convaincu : "On devra prendre une décision au sujet d'Amine Harit. Il est en prêt, à nous de savoir si on continue avec lui ou si on se positionne sur un autre joueur."





"Saliba est l'un des meilleurs jeunes défenseurs que j'ai vus"

Le patron du sportif olympien admet aussi que William Saliba est susceptible de partir : "C'est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l'OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances. William est l'un des meilleurs jeunes défenseurs que j'ai vus dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C'est une vraie question de valeur, de marché. Mais on a des relations extraordinaires avec Arsenal."



Il a enfin abordé le cas d'Arek Milik. Il n'envisage pas son départ : "Non. Il a un contrat. Il sait son statut et le respect qu'a le club pour lui. Les situations changent. Un remplaçant devient titulaire la semaine suivante. C'est la vie du sportif. Personne ne peut lui garantir une position de titulaire."



L'OM est toujours sous la menace d'une interdiction de recrutement. Il a fait appel de sa sanction auprès du TAS, qui donnera son verdict avant l'été.