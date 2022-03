Incidents de Nice et Lyon : Payet regrette le manque de soutien des autres joueurs

Dimitri Payet (34 ans) a confié avoir été déçu du manque de soutien des autres joueurs, suite aux projectiles qu'il a reçus à Nice et à Lyon.





Lors d'un entretien donné à L'Équipe Magazine, le milieu offensif est revenu sur les graves incidents survenus à Nice et à Lyon, cette saison. Il regrette que les autres footballeurs n'aient pas été plus solidaires : "J'ai eu du soutien, malheureusement pas assez à mon goût. Les seules excuses sincères que j'ai reçues sont venues du coach Galtier avec qui j'ai des relations particulières... Aucun joueur de Nice n'est venu me voir, ni le président. À Lyon, pareil. Au contraire, ils incitaient à venir rejouer le match."





"Ce manque de solidarité m'a rendu triste"

Le Réunionnais admet avoir été touché par ce manque de soutien : "Ce manque de solidarité m'a rendu triste. C'est une même cause qui doit nous unir pour que cela soit banni de nos tribunes. On connaît peut-être cette année le Championnat le plus attractif depuis mes débuts. On a des joueurs extraordinaires qui sont arrivés et c'est cette saison-là qu'on gâche, au point qu'on se moque de nous en Europe ?", a-t-il enchaîné.



Il n'entend toutefois pas baisser les bras pour faire prendre conscience du problème aux supporters : "On a essayé de parler à nos supporters pour que cela n'arrive plus, notamment avant un Clasico, et je trouve que le dernier s'est très bien passé, hormis le mec qui est entré sur le terrain. (Il sourit.) Je préfère ça à des jets de projectile, confie celui qui porte le maillot de l'OM, pour son deuxième passage au club, depuis janvier 2017. On doit montrer l'exemple et prendre des décisions pour laisser ça derrière nous. C'est un combat qui me tient à coeur."



Chacun défend sa paume et même sur des sujets aussi graves. A titre d'exemple, Julien Fournier estime ce vendredi dans une interview que Nice a été injustement sanctionné, suite aux incidents de l'Allianz Riviera. Il s'agissait pourtant d'un des pires événements survenus dans le sport français, depuis le début des années 2000...