Longoria admet que le départ de Kamara serait un échec

Pablo Longoria s'est exprimé sur la situation de Boubacar Kamara (23 ans), lequel paraît prêt à quitter l'OM au terme de son engagement. Il assume ses responsabilités.





Lors d'une interview donnée à La Provence, le président de l'OM a évoqué le cas du milieu défensif. Il pense que son départ constituerait un échec pour le club : "J'assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l'un de tes meilleurs et l'une des meilleures valeurs de l'effectif est toujours un échec. Je crois dans les anciennes valeurs du football, à l'attachement. Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à que j'aie un non définitif, j'y croirai. Je ne renonce jamais", a-t-il confié au quotidien.



A quelques mois du terme de son contrat, le joueur n'a pas pris position, concernant son avenir. Tout laisse à penser qu'il envisage de partir, à la fin du mois de juin. Ses conseillers auraient d'ailleurs indiqué à des clubs étrangers qu'il ne prolongerait pas son engagement avec l'OM.