Russie : le contrat de Cabella suspendu par son club

Pas rentré en Russie en raison des événements, Rémy Cabella a été sanctionné par le club de Krasnodar. Son contrat a été suspendu. Il pourrait bientôt être résilié.





Rémy Cabella avait indiqué attendre avant de retourner en Russie, suite à l'invasion de l'Ukraine. Il est possible qu'il n'y revienne pas. Son club, Krasnodar, a annoncé la suspension des contrats de huit de ses joueurs étrangers. Il s'agit de Wanderson, Kaio, Erik Botheim, Jhon Cordoba, Viktor Claesson, Junior Alonso, Cristian Ramirez et donc Rémy Cabella. Ils devront s'entraîner seuls et les dirigeants russes ont précisé qu'ils devront attendre la résiliation définitive pour se trouver un nouveau club.



Cette saison, Rémy Cabella a marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives en 18 rencontres. Il pourrait bientôt être disponible pour une signature.