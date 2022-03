"Un avenir à long terme de Saliba à Arsenal est plus probable"

Le journaliste Jonathan Johnson pense que l'OM n'est plus en mesure de prétendre au recrutement définitif de William Saliba (20 ans). Il pense que la position des Gunners à son sujet a été renforcée par l'interdiction de recrutement prononcée contre le club phocéen.





Sur CBS Sport, Jonathan Johnson s'est exprimé sur la situation du défenseur prêté par Arsenal. Il considère que les Londoniens sont en position de force, concernant son avenir : "Un avenir à long terme à Arsenal est plus probable que son transfert à Marseille. Compte tenu de l'interdiction de transfert, cela renforce en fait la position d'Arsenal pour le faire revenir, car il n'y a pas d'accord en place pour Saliba. Arsenal est maintenant dans une position luxueuse où, en supposant que la qualification pour la saison prochaine soit confirmée à un moment donné, ils peuvent commencer à planifier et prendre la décision d'inclure Saliba dans ces plans ou peut-être d'encaisser, car c'est probablement la première fois qu'ils peuvent envisager Saliba d'un point de vue transfert et chercher à faire un bon profit sur sa signature, contrairement à avant où il aurait été vendu à un prix réduit", a-t-il lancé.



Interdiction de recrutement ou non, l'OM ne paraît pas disposer des moyens pour s'offrir l'ancien Stéphanois. Pour rappel, il avait été recruté pour 30 millions d'euros par Arsenal, en juillet 2019. Il a depuis été prêté à l'ASSE, à Nice, puis Marseille. Il n'a pas joué la moindre rencontre avec les Gunners.