Di Meco accuse Sampaoli et Longoria pour Milik

Eric Di Meco pense qu'Arek Milik (28 ans) devrait être titulaire, à l'OM. Il considère que Pablo Longoria devrait recadrer son entraîneur à ce sujet.





Au micro de BFM Marseille, l'ancien défenseur phocéen a évoqué les choix de Jorge Sampaoli. Il les pense incohérents et estime que ça pèse sur le moral des joueurs : "Quand une composition d'équipe qui sort, tu regardes qui joue, quand il y a des changements, tu regardes qui rentre. Et tu te compares à l'entraînement, parce tu es en concurrence avec d'autres, on est tous dans ce cas-là", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Un vestiaire, c'est une masse vivante. Quand tu vois certaines compositions d'équipe, ça peut toucher d'autres joueurs encore parce qu'il y a des incompréhensions."





"S'il part, tu as plus de chances de trouver un nouveau Mitroglou..."

Il pense que Jorge Sampaoli fait une erreur lorsqu'il ne titularise pas Arek Milik. Il pense que Pablo Longoria ne peut pas laisser passer ça : "Est-ce que quand tu es président tu peux cautionner ce que fait ton entraîneur avec l'utilisation de Milik, par exemple, alors que tu as fait des pieds et des mains pour le garder, qu'il a une valeur ?" Il croit d'ailleurs qu'il ne serait pas possible de remplacer l'ancien Napolitain : "S'il part l'été prochain, avec les moyens de l'OM, tu as plus de chances de trouver un nouveau Mitroglou que de trouver un nouveau Milik. (...) Pour Milik, il ne faut pas oublier que quand il vient, on fait tous la chenille... et on l'a refaite quand il est resté l'été dernier." Et de conclure sur le coaching de Sampaoli : "Un coach doit gérer son équipe au jour le jour, mais doit aussi avoir une vision sur l'intérêt du club et c'est d'utiliser au mieux les joueurs mis à disposition par son président. Il y a des choses, je ne suis pas sûr que ça l'enchante..."



Jorge Sampaoli paraît pour l'instant éprouver des difficultés à aligner à la fois Dimitri Payet et Arek Milik.