J. Fournier : "Je n'ai pas digéré les sanctions"

Julien Fournier n'a pas digéré les sanctions qui ont touché l'OGC Nice, suite aux incidents d'août dernier.





Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, le directeur du football des Aiglons a fait part de son ressenti sur les sanctions qui ont touché son club, après l'incident d'août dernier. Il les juge injustes : "Quand je regarde le classement, je n'ai toujours pas digéré", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, quand on regarde le classement, on a un point en moins. Je pense que Marseille, qui était en train de perdre, a un point en plus. C'est un événement triste, malheureux, mais qui est passé et digéré sauf sur le plan comptable."



Comme les Lyonnais un peu plus tard, les Niçois n'ont pas donné le sentiment d'être solidaires des Marseillais. Certains joueurs avaient même pris part aux altercations et l'équipe de Christophe Galtier a applaudi son public, après le coup de sifflet final. Les dirigeants des Aiglons sont loin d'avoir montré l'exemple. On peut regretter ces attitudes, alors que le problème de la violence en tribunes concerne tous les clubs de Ligue 1.