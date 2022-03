E.Cissé voit des joueurs "un peu perdus"

Dans les colonnes de La Provence, Édouard Cissé a fait part de ses doutes concernant la tactique adoptée par Jorge Sampaoli.





Depuis plusieurs semaines, les critiques fusent envers Jorge Sampaoli, que ce soit sur la gestion du groupe, la tactique ou les compositions d'équipe.



Aujourd'hui, c'est Édouard Cissé qui s'est exprimé dans les colonnes de La Provence : "Ce sont des doutes que j'ai toujours eus et qui se matérialisent par des mauvais résultats. Je vois des joueurs qui sont un peu perdus sur le terrain. J'ai regardé le match avec Laurent Battles et nous avions du mal à comprendre le positionnement de Kamara parfois milieu, parfois défenseur central. C'est trop compliqué, le foot doit être plus simple que ça."