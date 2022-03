OM-Monaco : 57 000 supporters attendus

Dimanche soir, l'OM accueillera l'AS Monaco au Stade Vélodrome pour le choc de la 27e journée de Ligue 1. Pas moins de 57 000 personnes seront présentes.





Après deux prestations à oublier contre Clermont (0-2) et Troyes (1-1), les Olympiens retrouveront le Stade Vélodrome dimanche soir (20h45) en clôture de la 27e journée de Ligue 1 pour y défier l'AS Monaco.



Pour renouer avec la victoire, les hommes de Jorge Sampaoli pourront compter sur l'appui du public puisque 57 000 supporters seront présents dans les travées du Vélodrome. Soit la 4e plus grosse affluence de la saison de Ligue 1 derrière la réception du PSG, de Metz et d'Angers.