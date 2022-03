Payet : "Une appréhension dans les grands matchs"

Sur les ondes de RMC, Dimitri Payet est revenu sur ses difficultés à aborder les grands rendez-vous pendant une partie de sa carrière.





De passage dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC, Dimitri Payet est notamment revenu sur ses difficultés à être performant dans les grands matchs. Sans tabou, il explique que les critiques qui le décrivaient comme un joueur "pas assez décisif" étaient justifiées : "Pas assez décisif dans les grands matchs ? Cela a été le cas, cela a été le cas longtemps. Parce que j'avais une appréhension à aborder ces grands matchs. Je n'ai pas mal pris les critiques, car quand c'est la vérité, en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas. Dans les grands matchs, j'avais une appréhension. Quand j'étais jeune, je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l'expérience, l'expérience en équipe de France, cela m'a permis de voir les choses différemment. Maintenant, je suis plus excité au moment d'aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs."



Depuis plusieurs années, le Réunionnais répond souvent présent dans les matchs décisifs de l'OM. On se souvient notamment de son doublé face à Lyon après une passe d'armes avec Rudi Garcia dans la presse. Cette saison, le n°10 marseillais a marqué 6 buts et délivré 4 passes décisives contre le Top 10 de Ligue 1.