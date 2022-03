Des passes-droits pour Gerson ?

Selon l'Équipe, Jorge Sampaoli "fait tout pour ne pas froisser le Brésilien" et cela ferait désordre au sein du groupe.





Malgré quelques progrès dans le jeu, Gerson est loin d'être le dynamiteur du milieu marseillais comme on pouvait l'espérer à son arrivée et au vu de l'investissement consenti pour le faire venir de Flamengo. L'international brésilien (4 buts, 4 passes décisives en 31 matchs) manque cruellement de régularité, mais Jorge Sampaoli continue d'en faire un de ses hommes de base et lui maintient sa confiance.



A priori, rien d'étonnant pour la recrue "phare" du club d'être toujours soutenu par son entraîneur. Cependant L'Équipe affirme que les passe-droits accordés à Gerson par le coach argentin ne seraient pas vraiment au goût du reste du vestiaire. D'après les indiscrétions du quotidien, Sampaoli "fait tout pour ne pas froisser le Brésilien et cela ne manque pas d'interpeller dans le groupe".



Difficile de savoir si cette info est crédible ou si le média surfe sur la vague "crise à l'OM" comme c'est le cas depuis la défaite face à Clermont. Une chose est sûre, Gerson devra sensiblement élever son niveau de jeu et éviter de montrer son côté parfois "nonchalant". Parce que si les supporters peuvent évidemment pardonner un coup de moins bien, le manque d'effort, lui, passe beaucoup plus mal auprès des amoureux de l'OM.