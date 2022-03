Anelka : "Payet peut tout faire, mais c'est vrai qu'il est irrégulier"

Nicolas Anelka a donné son avis sur la carrière réalisée par Dimitri Payet (34 ans). Il pense qu'il devrait être plus aidé, à l'OM.





Au micro de RMC, l'ancien attaquant du PSG s'est exprimé sur la carrière de Dimitri Payet. Il estime que le Phocéen a fait de bonnes choses dans sa carrière, et regrette qu'il ne soit pas plus aidé, à l'OM : "Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On est obligé d'accepter ce qu'il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire, mais c'est vrai qu'il est irrégulier. On sait ce qu'il sait faire, mais on sait qu'il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids. Ce n'est pas pro d'arriver avec des kilos en trop. Il en est conscient. Là où c'est difficile pour lui, c'est qu'il a beaucoup de pression sur lui à Marseille, car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu'un prenne la relève. Il n'est pas aidé", a-t-il déclaré.



Avec l'OM, Dimitri Payet totalisé 69 buts et 90 passes décisives en 286 matchs, toutes compétitions confondues. Sur l'ensemble de sa carrière, il en est à 141 buts et 158 passes décisives en 666 matchs.