De la Fuente pas assez sérieux à l'entraînement ?

Après des débuts spectaculaires, Konrad de la Fuente est décevant, à l'OM. Certains pointeraient son approche du métier de footballeur.





Konrad De La Fuente a marqué les esprits lors de ses débuts à Marseille, l'été dernier. Il s'est depuis éteint. Si l'on en croit La Provence, le natif de Miami est jugé comme "trop intermittent", en interne, et "pas vraiment sérieux dans l'approche de son métier". Cela explique certainement son temps de jeu de plus en plus réduit. Il n'a passé que 8 minutes sur les terrains à Qarabag et n'a pas joué à Troyes.



L'international américain (3 sélections) totalise 23 apparitions sous le maillot de l'OM, pour 1 but et 3 passes décisives. Il a été recruté pour 3 millions d'euros au Barça, l'été dernier.