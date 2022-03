Rothen pense que le patron c'est Kamara, à l'OM

Jérôme Rothen considère que Boubacar Kamara (22 ans) est le véritable régulateur de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il pense qu'il sera difficile à remplacer.





Le consultant de RMC estime que Boubacar Kamara est la pierre angulaire de la formation coachée par l'Argentin. Il pense notamment qu'il est à l'origine de sa solidité défensive : "La vraie question est de savoir si Boubacar Kamara va rester ou non. Si l'OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd'hui on a l'impression qu'il est, à lui tout seul, l'équilibre de l'équipe. Le fait que l'OM ne prend que très peu de buts, c'est forcément que l'OM a une bonne défense, mais c'est également lié aux caractéristiques propres à Boubacar Kamara. On a l'impression qu'il est en avance sur tout. C'est le vrai point fort du côté de l'Olympique de Marseille", a-t-il déclaré au micro de la radio.



Boubacar Kamara a subi quatre défaites avec l'OM, cette saison : à Lyon (1-2), à Galatasaray (2-4), contre Brest (1-2) et à Lille (0-2).