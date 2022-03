Payet annonce la couleur pour son avenir

Dimitri Payet (34 ans) réalise l'une de ses meilleures saisons, à l'OM. Il refuse de penser à sa retraite.





Au micro de RMC, le milieu offensif marseillais s'est exprimé sur son avenir. Il ne pense pour l'instant pas à raccrocher les crampons : "En renouvelant mon contrat et en revoyant mon salaire à la baisse, j'ai fait un geste fort qui a montré que si je voulais partir, je l'aurais fait depuis longtemps, dans des pays exotiques ou pour signer un dernier gros contrat. Ce n'est pas le but. Je me sens bien ici, ma famille aussi. Aujourd'hui, je m'épanouis complètement dans ce club, où on me fait confiance et où on me donne des responsabilités. Il me reste deux ans de contrat. J'espère que je pourrai aller plus loin en tant que sportif. Je me vois jouer jusqu'à quel âge ? Je jouerai tant que le corps répondra. Et la tête ? Je suis un passionné de football, donc le jour où j'arrêterai, ce sera vraiment difficile pour moi. J'essaierai de pousser au plus loin", a-t-il confié à la radio.



Le vice-capitaine olympien a à d'autres moments été critiqué pour son hygiène de vie. Il paraît aujourd'hui faire le maximum pour préserver sa condition athlétique. Il a marqué 11 buts et donné 11 passes décisives en 33 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues.