Di Meco : "Longoria a une intelligence situationnelle"

Eric Di Meco a confié tout le bien qu'il pensait de Pablo Longoria. Il considère que l'Espagnol fait un gros travail, à l'OM.





Sur RMC, le consultant s'est exprimé sur les choix opérés par le président marseillais. Il pense qu'il a su s'adapter et qu'il fait du bon travail : "Il a une intelligence situationnelle. C'est un mec qui vient d'un pays de foot. Il était fan de Gijon et faisait les déplacements pour aller suivre son équipe. Il connait la ferveur et ce que représente le football dans une ville comme Marseille. En Espagne, des clubs comme ça, il y en a plein. Il s'est rendu compte des erreurs faites par Jacques-Henri Eyraud avant lui et de suite, il a eu un discours qui a plu aux supporters. Les supporters sont contents de le voir. Il a appréhendé l'endroit où il vit. Il sait que les fans sont super importants. Ensuite, il y a son boulot de recruteur et on sait qu'il sait faire. En général, son recrutement est bon et l'OM est performant", a déclaré l'ancien défenseur au micro de la radio.



Le natif d'Avignon a un avis bien différent sur Jorge Sampaoli et certains de ses joueurs, qu'il tient donc pour responsable de la petite crise de cette fin d'hiver. L'OM reste 2e, au classement de Ligue 1, et accueillera Monaco, dimanche soir.