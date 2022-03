Bientôt une réunion entre les joueurs et Sampaoli ?

Dans son édition du jour, L'Équipe affirme que la tension du vestiaire de l'OM est croissante. Une réunion pourrait bientôt avoir lieu (l'idée germe dans la tête des joueurs, selon le journal).





Le quotidien croit savoir que rien ne va plus chez le 2e de Ligue 1. Il affirme que la situation met même Pablo Longoria dans l'embarras. Selon lui, Arek Milik aura notamment du mal à cohabiter avec Jorge Sampaoli. Le cas de la gestion de Steve Mandanda diviserait aussi le vestiaire, le journal affirmant que sa voix est notamment respectée "par Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi ou Pape Gueye". Certains n'auraient pas compris "le manque de transparence" vis-à-vis de l'ex-capitaine. Alvaro Gonzalez serait également mécontent et aurait "des amis dans le vestiaire", il y aurait donc des clans. Il habite par ailleurs dans le même immeuble qu'un certain... Arek Milik. Amine Harit se sentirait enfin mis de côté et n'aurait pas de doute quant à l'issue de son prêt. Chez certains joueurs, l'idée germerait de "convoquer une réunion avec leur entraîneur", en vue d' "amorcer le dialogue et poser certains sujets tactiques que la table".



Info ou intox ? L'Équipe n'a pas toujours brillé pour sa bienveillance. Certaines divulgations, ce mercredi, donnent l'impression qu'il est dans la tête des joueurs, or cela paraît peu probable.