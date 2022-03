Garétier : "On a l'impression que Sampaoli instaure une rivalité Payet-Milik"

Geoffroy Garétier a donné son sentiment sur le fait que Jorge Sampaoli n'associe pas Dimitri Payet (34 ans) et Arek Milik (27 ans).





"C'est tout de même incroyable : tu trouves quelque chose qui fonctionne, tu marques cinq buts avec un attaquant qui inscrit un triplé dans toutes les positions, démontrant toute sa panoplie d'attaquant, et tu ne reconduis pas cette formule ? Pire encore, on a l'impression qu'il instaure une rivalité un peu malsaine entre Dimitri Payet et Arkadiusz Milik", a déclaré le journaliste au micro de Canal+.



Mardi soir, Dimitri Payet a révélé qu'il se sentait très bien en faux-neuf. Cela explique vraisemblablement pourquoi Arek Milik est rarement associé au Réunionnais.