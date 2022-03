Mercato : Longoria y croit encore pour Kamara

Pablo Longoria affirme que Boubacar Kamara (22 ans) pourrait encore prolonger son contrat avec l'OM.





Sur RMC Sport, le président de l'OM a évoqué la situation du milieu défensif. Il pense qu'il pourrait encore se laisser convaincre de poursuivre à Marseille : "C'est ma responsabilité, car je suis au club depuis août 2020. C'est ma responsabilité, car je suis au club depuis un an et demi. J'assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara, a lancé le président de l'OM. Je crois que jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités", a-t-il indiqué.





"Pour moi la question c'est son niveau d'implication"

Et de poursuivre : "Sur ce type de cas, je crois que jusqu'au bout il faut avoir de l'espoir. Spécialement, c'est pour cela qu'il n'y a pas de conflit avec Boubacar Kamara, son engagement n'est jamais à remettre en cause. C'est une chose importante et c'est une chose que comme club, on regarde. Pour moi la question c'est toujours de savoir l'implication du joueur. Le niveau d'implication c'est directement proportionnel avec le niveau de respect du club. On doit assumer cette question. Après, je ne cache pas que le club formateur d'un joueur n'est pas dans une situation confortable quand il peut le perdre. Le niveau d'implication de Boubacar Kamara est comme son niveau sur le terrain."



En fin de contrat en juin, Boubacar Kamara aurait fait savoir à des clubs étrangers qu'il n'entendait pas prolonger avec l'OM.