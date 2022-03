Mercato : l'OM s'intéresserait à... Denayer

L'OM aurait coché le nom de Jason Denayer (24 ans), dans l'optique de juillet prochain. Il est en fin de contrat avec Lyon.





D'après les renseignements obtenus par Le Quotidien du Sport, l'OM est attentif à la situation du défenseur lyonnais. Pablo Longoria pourrait s'immiscer dans les négociations concernant son avenir, alors que l'OL n'est pas parvenu à le faire prolonger. Les discussions s'annoncent toutefois ardues, alors qu'il sera certainement très exigeant, en termes de prime et de salaire.



Il faut dire que le club marseillais s'apprête à faire face à plusieurs changements, dans l'axe de sa défense. William Saliba va retourner à Arsenal, tandis qu'Alvaro Gonzalez est poussé vers la sortie et que Duje Caleta-Car est susceptible d'être transféré alors qu'il est le seul à pouvoir rapporter un peu d'argent. Samuel Gigot a par ailleurs déjà signé dans le club olympien, cet hiver (il est prêté en Russie, cette seconde partie de saison).



Recruté en 2018 pour 10 millions d'euros, Jason Denayer a depuis disputé 136 rencontres avec l'OL. Il a aussi marqué 8 buts et donné 2 passes décisives.