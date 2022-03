Payet admet qu'il se sent bien dans l'axe

Dimitri Payet (34 ans) avoue que le poste de faux-neuf lui convient parfaitement. Il le pense très adapté à ses qualités.





Lors de l'émission Rothen s'enflamme, le Réunionnais a évoqué son positionnement en numéro neuf, cette saison. Il apprécie évoluer à cette place : "Le nouveau système me convient bien, avec les capacités physiques qui diminuent avec l'âge c'est mieux d'être dans l'axe. J'apprécie beaucoup ce poste de faux 9 qui me permet d'être assez libre. On est une équipe hermétique, cela dépend contre qui on joue, mais il y a des matchs où on pourrait se passer d'un attaquant de pointe. Quand Milik était blessé, une alchimie s'est faite avec cette composition, ce faux 9 que j'étais", a confié le joueur sur l'antenne de RMC Sport.



Des propos qui paraissent expliquer pourquoi Jorge Sampaoli n'associe que rarement Payet et Milik. Pour rappel, le natif de Saint-Pierre a marqué 11 buts et délivré 10 passes décisives en 35 apparitions, cette saison, toutes compétitions confondues.