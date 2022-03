Gignac de retour à l'OM ? Sa réponse

André-Pierre Gignac (36 ans) a commenté la possibilité d'une signature en MLS. Il ne l'envisage pas et compte bien terminer sa carrière avec les Tigres.





Interrogé par Fox Sports, l'ancien attaquant de l'OM a fait part de ses plans pour sa fin de carrière. Il ne reviendra pas à Marseille : "La MLS ? Honnêtement, non. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J'ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c'est ici que je veux vivre plus tard", a-t-il confié.





"J'ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres"

Il espère bien rester au Mexique : "Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu'on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j'en ai dans les jambes, j'ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres."



APG totalise 159 buts et 39 passes décisives en 280 matchs avec la formation de Monterrey.