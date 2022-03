Lopez : "Mandanda est une légende"

Au micro de RMC Sport, Pau Lopez a commenté sa relation avec Steve Mandanda. Il assure ne pas avoir eu de certitude concernant son rôle avec l'OM, à son arrivée.





Invité de l'émission Rothen s'enflamme consacré à l'OM, le gardien de but espagnol a confié l'admiration qu'il avait pour son partenaire Steve Mandanda : "Pour l'OM c'est une légende, c'est difficile pour moi de jouer ici. Mandanda a joué très bien ici pendant beaucoup de saisons. La relation avec lui est très bonne, tous les jours où je joue il me dit 'bonne chance', quand il joue je fais la même chose. Pour moi, c'est fantastique", a-t-il expliqué. La concurrence n'a pas été biaisée : "Quand je suis arrivé, Longoria m'a dit que le gardien c'est moi et Mandanda, que Sampaoli doit décider. Pour moi, c'est un défi, s'entraîner tous les jours avec Mandanda, c'est incroyable."



L'ancien Romain a aussi évoqué son jeu très haut sur le terrain : "Pour moi, c'est très difficile. Quand je commençais, voir l'attaquant arriver ça me faisait un peu peur. Après, tu regardes les vidéos, finalement il y a plus de temps que tu ne le penses", a-t-il confié.



Le natif de Girona a pour l'instant pris part à 29 matchs avec l'OM, pour 31 buts encaissés et 12 clean sheets.