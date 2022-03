Milik, Sampaoli, le recrutement... Longoria s'explique

Sur RMC Sport, Pablo Longoria s'est exprimé sur la situation de l'OM. Il a aussi commenté le cas Arek Milik (27 ans) et donné des indications sur son recrutement.





Dans l'émission Rothen s'enflamme, le patron du sportif olympien a rappelé ses ambitions : "Depuis le début de la saison, notre objectif est de finir sur le podium." Il a aussi indiqué qu'il discutait beaucoup avec Jorge Sampaoli : "Sur la question des cas individuels, naturellement je parle avec le coach après le match, le lendemain. Chaque joueur a une gestion particulière. Milik ? Personne ne peut mettre en doute son niveau international. Un dirigeant ne peut pas rentrer dans les choix du coach." Il refuse d'interférer dans les décisions de l'Argentin : "Je laisse la gestion des joueurs au coach, je laisse beaucoup d'autorité au coach, c'est lui qui décide, explique Longoria au sujet des états d'âme de Milik. Mon rôle est d'être bien connecté pour chercher à avoir le maximum de joueurs", a-t-il ajouté.





"Nous sommes évalués à la fin de la saison"

L'idée n'est pas de constituer une équipe-type : "Il y a différentes ambitions. Je comprends qu'avoir une équipe-type peut être l'une d'elles, mais une équipe qui participe aux coupes d'Europe est capable de faire une rotation, notamment pour la gestion des efforts. On va arriver à se qualifier en Ligue des champions en seconde partie de saison avec 5-6 changements à chaque match, on va jouer sur la force physique, sur la force d'être libéré mentalement, etc." Il pense que son recrutement sera jugé en mai : "Nous sommes évalués à la fin de la saison, les notes viennent à la fin de saison. Le moment de commencer le recrutement commence après le mercato d'hiver. On s'est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach", a-t-il conclu.



Pour rappel, l'OM reste pour l'instant 2e de Ligue 1, avec 1 point d'avance sur Nice.