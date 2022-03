Payet répond aux critiques sur son poids

Dans Rothen s'enflamme, Dimitri Payet (34 ans) a commenté les critiques sur son poids. Il est également revenu sur sa déclaration d'après le match contre Clermont (0-2).





Sur RMC Sport, le milieu offensif/attaquant de l'OM a réagi aux critiques son poids. Il pense avoir modifié des choses pour le stabiliser : "Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l'époque dont on parlait. Ça a souvent été le paratonnerre, pour dire 's'il n'est pas bon, c'est parce qu'il est gros'. Ça ne m'a pas touché plus que ça. Quand ça ne va pas dans la tête, les jambes ne suivent pas, et c'était plus ça qu'un problème de poids. Il n'y a pas eu de relâchement particulier, avec le temps j'ai gagné en régularité. Il y a eu des hauts et des bas, c'est quelque chose dont j'ai mis pas mal de temps à corriger", a-t-il confié à la radio.





"Il y a eu un relâchement"

Il a aussi commenté sur son coup de gueule d'il y a une semaine : "J'ai dit la même chose dans le vestiaire, je suis transparent. Je ne dis jamais de choses à chaud que je ne pense pas. Quand je dis quelque chose, je me vise moi en premier. On a eu des attitudes dans ce match qui n'étaient pas celles qu'on a eues jusqu'à maintenant. Il y a eu un relâchement, un était d'esprit qui n'est pas celui qui nous a amenés à cette deuxième place. J'ai voulu tirer la sonnette d'alarme", a-t-il ajouté.



Espérons que le vestiaire phocéen saura retrouver la cohésion et que les résultats vont revenir.