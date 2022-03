Ünder revient sur la sortie de Payet après Clermont

Pour le Turc de 24 ans, il faut respecter la parole des leaders de l'effectif, comme Dimitri Payet.





Sur Prime Video, Cengiz Ünder est revenu sur la sortie du numéro 10 de l'OM, qui avait critiqué, après la défaite 2-0 contre Clermont au Vélodrome, le manque d'humilité des joueurs de l'effectif : "(Dimitri) Payet est l'un des grands joueurs de cette équipe et ce qu'il dit est très important. Nous devons toujours rester ouvert à la critique. On doit écouter les joueurs d'expérience et c'est vrai que l'on n'a pas fait un bon match. On en a parlé entre nous, comme on parle toujours après les matchs. Maintenant, il faut regarder devant. Évidemment, c'est énervant et ça nous laisse beaucoup de regrets. Notre objectif, c'est de continuer à avancer."



Avancer dès dimanche soir, face à l'AS Monaco, au Stade Vélodrome. L'OM, 2e de Ligue 1, devra produire un résultat positif, alors que le 3e, Nice, qui a un point de moins, jouera contre le PSG, samedi soir.