Bouby épargne Sampaoli et charge les joueurs

Après le match nul de l'OM contre Troyes, en L1, ce week-end, Pierre Bouby s'en est pris aux joueurs de l'effectif phocéen, coupables à ses yeux dans la contre-performance.





"Jorge Sampaoli a quand même une part de responsabilité par rapport à la gestion de son effectif et son management. Mais il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités de temps en temps aussi. J'ai trouvé qu'ils manquaient cet esprit tueur et cette envie de marcher sur l'autre. À partir du moment où il y avait 1-0, ils ont arrêté de jouer et étaient plutôt suffisants. Jorge Sampaoli a sa responsabilité mais je n'ai pas envie de lui jeter la faute entièrement là-dessus" a affirmé Pierre Bouby sur La Chaîne L'Équipe.



La formation de Troyes a égalisé en fin de partie (90e) alors que l'OM menait 1-0 depuis la 28e et un penalty de Dimitri Payet. Un score nul décevant pour Marseille, donc, qui a néanmoins réussi à conserver sa place de dauphin du PSG grâce au nul du 3e, Nice, face à Strasbourg.