Ünder : "Je considère Marseille comme ma famille"

L'ailier turc s'est rapidement adapté à l'OM, et a très vite été adopté par les supporters du club.





Prêté par l'AS Roma à l'OM, qui dispose d'une option d'achat de 8,5 millions d'euros automatiquement levée en cas de maintien en Ligue 1, Cengiz Ünder s'est dit ravi, dans une interview à Prime Video, d'être à l'OM, en partie grâce aux supporters : "Si j'ai envie de m'inscrire dans la durée ici ? Je suis très heureux ici, surtout après la victoire à Bordeaux. Ce que les fans ont fait pour moi, c'est très fort. J'en suis très fier et je les remercie infiniment. C'est un événement spécial, je suis très touché, je ne l'oublierai jamais. Je considère Marseille comme ma famille et j'essaierai toujours de faire de mon mieux. Je suis ici et je ne pense à rien d'autre. Je veux continuer à être heureux ici."



Le Turc de 24 ans, passé par Leicester City et Basaksehir, réalise une bonne saison à Marseille actuellement (9 buts et 3 passes décisives en 32 rencontres).