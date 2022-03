Henry a trouvé l'OM "laborieux" contre Troyes

Sur Prime Vidéo, le consultant Thierry Henry a analysé la performance de l'OM face au 17e de Ligue 1 (1-1).





"Je pensais qu'après le but du 1-0, Marseille allait tenir la balle, jouer beaucoup plus haut et prendre le jeu à son compte. On va me dire qu'ils ont été à Qarabag, que ce n'était pas facile, qu'il faut voyager... Mais ils s'en sont sortis à Metz (2-1), ensuite tu perds contre Clermont (2-0) à la maison et là c'est Troyes qui a carrément fait le jeu. C'est vrai Troyes ne s'est pas créé d'énormes occasions mais j'attendais un peu plus de Marseille, ce n'était pas extraordinaire. Je dirais même que c'était laborieux" a affirmé Thierry Henry.



L'OM devra se rattraper dès dimanche, au Stade Vélodrome, face à l'AS Monaco, après plusieurs contre-performances dans les résultats (Clermont, Troyes) ou le jeu (Qarabag, Metz), sur les derniers matchs.