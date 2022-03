L'équipe de Sampaoli est "caricaturale, ennuyante et neutre"

Sur son compte Twitter, Walid Acherchour, qui intervient sur RMC, a pointé du doigt ce qui n'allait pas chez l'OM de Jorge Sampaoli actuellement.





"(Jorge) Sampaoli est bien évidemment responsable des choix mais cet effectif n'est vraiment pas simple à gérer. Entre ses goûts football, la pression des résultats, la pression du contenu vu son étiquette, les arrivées en janvier, les tauliers qui sont moins bon. Il s'est embourbé. Et je répète, la bascule, c'est l'enchaînement Lyon/Angers dans cet emmêlage de pinceaux de Sampaoli. Le match de Lyon n'est pas si catastrophique que ça et le match contre Angers n'était pas si extraordinaire qu'on a voulu le faire croire et depuis il a le club entre deux chaises. Mais il ne faudra pas omettre le fait que le football de mouvements ou d'intensité qu'il veut proposer est impossible avec les joueurs qu'il a à sa disposition et encore plus avec l'enchaînement des matchs donc il est devenu une équipe de contrôle caricaturale, ennuyante et neutre" a conclu Walid Acherchour.



Les derniers résultats de l'OM ne sont certes pas parfaits, avec un nul contre Troyes et une défaite contre Clermont notamment, mais l'OM est toujours 2e de la Ligue 1 et est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence face à Bâle.