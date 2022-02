Gigot blessé avec le Spartak

Durant le derby entre le Spartak et le CSKA Moscou, Samuel Gigot est sorti sur blessure en fin de match.





Samedi soir, le Spartak Moscou s'est incliné sur sa pelouse face au CSKA (0-2), et a, en plus, perdu son défenseur central Samuel Gigot, sorti sur blessure à la 95ème minute. S'agirait-il d'une blessure diplomatique ? C'est une possibilité au vu de la situation actuelle en Russie. D'autant plus que le club moscovite devrait être exclu de l'Europa League par l'UEFA selon les dernières informations.



Le natif d'Avignon, qui va rejoindre l'OM au mois de juin n'a plus grand-chose à jouer avec son club (10ème à 10 points de l'Europe) si le Spartak ne peut pas disputer la C3. Espérons, en tout cas, que cette blessure ne soit pas trop grave et qu'elle ne perturbe pas sa préparation estivale.