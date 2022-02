Ribéry victime d'un accident de la route

Dans un communiqué, la Salernitana (Serie A) a annoncé que Franck Ribéry avait été victime d'un accident de la route la nuit dernière. Il souffre d'un léger traumatisme crânien.





L'ancien chouchou du Vélodrome, Franck Ribéry a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, a annoncé, dans un communiqué, son club de la Salernitana. Heureusement, plus de peur que de mal pour l'ancien marseillais qui ne souffre "que" d'un léger traumatisme crânien. La Gazzetta dello Sport nous apprend que le véhicule a percuté un feu tricolore pour des raisons inconnues. Cet accident va faire l'objet d'une enquête de la police italienne.



"Il ne conduisait pas la voiture et a été légèrement blessé à la tête. Par précaution, il restera au repos quelques jours" a indiqué le club italien. Cette saison, Ribéry a pris part à 16 matchs de Serie A et a délivré deux passes décisives.