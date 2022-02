Riolo : "Il s'est passé un truc entre Payet, Milik et Sampaoli"

Sur RMC, Daniel Riolo a estimé que les difficultés actuelles de l'OM était la résultante des problèmes au sein de l'effectif et notamment entre Payet et Milik.





Dans l'After, Daniel Riolo est revenu sur la mauvaise passe des Olympiens. "Le nombre de fois où l'on pensait que l'OM pouvait faire un écart au classement, le nombre de fois où l'OM a perdu des points contre des " petits ". Le nombre de fois où l'OM a fait des matchs incompréhensibles face à des petites équipes. Marseille ne va pas bien. Ce n'est pas dans les mêmes proportions qu'à Lyon, mais entre Payet Milik Sampaoli, il s'est passé un truc, c'est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Même s'il tente de trouver une explication à tout ça, je pense que Sampaoli ne sait pas comment sortir de cette spirale et ça lui tape sur la tête. On n'est jamais sorti de cette situation et aujourd'hui, malgré le fait que l'OM soit 2e, Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment, il est dans le brouillard. Payet n'est plus là. Il a fait six mois où il a facilité les choses à l'OM parce qu'il était bon. Aujourd'hui, il est en train de lâcher. Physiquement, il commence à être cramé."



Une chose est sûre, les hommes de Jorge Sampaoli, peu importe le onze qui est aligné, devront réagir dimanche soir, face à Monaco (20h45).