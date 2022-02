Ménès ne comprends pas les choix de Sampaoli

Sur son blog, Pierre Ménès a remis en cause la gestion du match de Jorge Sampaoli.





Trois jours après un déplacement périlleux à Bakou, l'OM a bien failli revenir avec les trois points de son voyage dans l'Aube. Mais les Olympiens ont craqué en toute fin de période (1-1) et ont laissé échapper deux points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Si la fatigue n'est pas la seule explication à cette prestation très poussive, certains choix (Bakambu, Milik notamment) auraient sans doute pu apporter de la fraîcheur à une équipe qui en manquait cruellement.



L'ancien consultant du Canal Football Club, Pierre Ménès, a affiché son incompréhension quant aux choix de Jorge Sampaoli durant ce match : "Marseille a concédé un match nul incompréhensible à Troyes. Les Olympiens avaient ouvert le score sur un penalty indiscutable pour une faute de Baldé sur Guendouzi, transformé par Payet. Mais ensuite, je ne comprends pas ce que fait Sampaoli avec son équipe. Je ne comprends pas la tactique de départ, je ne comprends pas les changements, je ne comprends pas pourquoi l'OM joue sans Milik ni Bakambu face à l'ESTAC... L'égalisation de Touzghar en fin de match est venue sanctionner cette incapacité marseillaise à appuyer sur l'accélérateur et à se mettre à l'abri une fois qu'ils mènent au score. Les Phocéens avaient l'occasion de reprendre trois points d'avance sur Nice, à l'arrivée ils n'en ont toujours qu'un seul."