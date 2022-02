L'OM n'y arrive pas contre les promus

Hier à Troyes (1-1), les Phocéens ont une nouvelle fois été tenus en échec par un promu. Des difficultés récurrentes depuis plusieurs saisons.





Battu à domicile contre Clermont dimanche dernier (0-2), l'OM a été une nouvelle fois tenu en échec sur la pelouse de Troyes hier après-midi (1-1). Cinq points supplémentaires qui auraient permis aux Olympiens de creuser l'écart avec leurs concurrents directs avant de voir leur calendrier se compliquer (Monaco, Nice, Montpellier et Paris dans les six prochaines semaines).



Ces deux contre-performances mettent également en avant les difficultés récurrentes des Phocéens face aux promus. En effet, les Marseillais n'ont remporté que 6 de leurs 14 derniers matchs face aux clubs tout juste promus dans l'élite. Plus globalement, elle montre les difficultés des hommes de Jorge Sampaoli face aux équipes qui présente un bloc bas, notamment au Stade Vélodrome.



Un constat partagé par le coach Argentin après le match face à Clermont : "Quand on joue à domicile, on a des adversaires qui nous laissent moins d'espace et nous avons du mal à briser les blocs bas. C'est une chose à améliorer si nous voulons gardons notre avantage au classement. Nous avons également des points à rattraper de la première moitié de saison, mais n'oublions que nous avons une équipe jeune en termes d'expérience collective."