Troyes-OM : les notes des médias

Voici les notes délivrées par les médias, suite au nul concédé par l'OM face à l'ESTAC (1-1).





La presse n'a pas été tendre, après le match Troyes-OM. Plusieurs éléments tels que Luan Peres, Valentin Rongier, Gerson ou Bamba Dieng en prennent pour leur grade. Et c'est aussi le cas de Jorge Sampaoli. L'Équipe et la Provence ont pour ainsi dire mis les mêmes notes.





Le onze de départ : Lopez (5) - Rongier (3), Saliba (3,7), Caleta-Car (5), Peres (3) - Kamara (5), Under (3,7), Guendouzi (5), Gerson (3,3), Dieng (3,3) - Payet (4,7).

Les remplaçants : Lirola (3,7), Luis Henrique (2,7).

Le coach : Sampaoli (3).

L'arbitre : Letexier (4).





Le onze de départ : Lopez (6,4) - Rongier (6,5), Saliba (6,3), Caleta-Car (6,6), Peres (6,9) - Kamara (6,9), Under (6,5), Guendouzi (7,2), Gerson (6,9), Dieng (6,1) - Payet (6,8).

Les remplaçants : Luis Henrique (6,4), Lirola (5,9), Gueye (6,1), Milik (6,2).