Pau Lopez : "L'équipe la plus régulière sera celle qui finira deuxième"

En zone mixte, Pau Lopez (27 ans) a fait part de son dépit, suite au nul concédé par l'OM contre Troyes (1-1). Il concède que le club marseillais est dans une mauvaise spirale.





Face aux micros des journalistes, le gardien de but espagnol a estimé que l'OM devait retrouver son jeu : "C'est difficile. La première mi-temps, on a bien joué, je pense, et on marque. En deuxième mi-temps, on a perdu plus de ballons. Le but à la fin est difficile. On est en train de perdre beaucoup de points, surtout chez nous, a-t-il estimé. On savait qu'aujourd'hui (dimanche), le match était important. L'équipe la plus régulière sera celle qui finira deuxième. Je pense que parfois, on change une fois qu'on a marqué un but. Le football, c'est comme ça. On a perdu deux points importants, mais on continue, car la semaine prochaine, il y a Monaco. C'est difficile pour moi. Mais on doit s'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu l'OM des dernières semaines, même si on a mieux joué au ballon que face à Qarabag et Clermont. On doit continuer à s'améliorer pour gagner les matchs."



Roi des clean sheets au début de l'hiver, l'OM et Pau Lopez n'en ont plus fait depuis le 22 janvier (2-0 face à Lens).