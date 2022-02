Tardieu : "Ca nous sourit enfin"

Florian Tardieu, milieu de Troyes, a confié sa satisfaction après le nul obtenu par son équipe face à l'OM. Il pense que les joueurs de l'ESTAC ont affiché le bon état d'esprit.





Le milieu de terrain troyen a fait part de sa joie, après la rencontre disputée contre Marseille. Il considère que les hommes de Bruno Irles ont affiché le bon mental : "On avait à coeur de montrer un autre visage après les deux gifles reçues en Bretagne. Si on garde cet état d'esprit, ça peut le faire pour l'opération maintien. On prend un point contre un gros, ça nous sourit enfin. Il y a de la satisfaction. On était vraiment fatigués à la fin, mais on était surtout très contents. L'ESTAC a sorti un gros match face à l'OM", a-t-il confié aux médias.



Le but de l'égalisation a été inscrit par Yoann Touzghar.