Irles : "On ne va pas s'enflammer"

Bruno Irles a apprécié l'état d'esprit de ses troupes contre l'OM (1-1). Il pense que le résultat est encourageant dans la lutte au maintien de Troyes.





En conférence de presse, l'entraîneur de l'ESTAC a estimé que son équipe avait fait un gros match face à Marseille : "Ma première satisfaction est que le groupe n'a pas lâché. Mentalement, on a répondu présent. On ne va pas s'enflammer, on est dix-septième du championnat, dernier à égalité, mais j'avais demandé à mes joueurs d'avoir cet état d'esprit. Ce n'était pas facile face au deuxième du championnat, qui brille sur la scène européenne. Mais ils n'ont pas lâché du début à la fin. C'est ce que je vais retenir. On doit suivre ce chemin sur les douze dernières rencontres. C'est un message important", a-t-il confié aux journalistes présents.



Troyes occupe donc désormais la 17e position, avec 22 points obtenus. Comme dans le haut de tableau, la lutte pour le maintien est particulièrement serrée.