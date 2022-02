Sampaoli : "Ce n'était pas volontaire de laisser le ballon à l'ESTAC"

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a essayé d'expliquer le nul concédé par l'OM sur le terrain de Troyes (1-1). Il considère que la fatigue a joué.





Face aux médias, le coach argentin a livré son explication du nul concédé face à l'ESTAC : "Je pense qu'on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C'était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient sur le terrain", a-t-il indiqué. Il assure que ce n'était pas dans les plans de ses joueurs de laisser le ballon aux Troyens, en seconde période : "Il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c'est difficile de jouer. Ce n'était pas volontaire de laisser le ballon à l'ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça."



Il s'agissait du 9e match de l'OM, depuis le 29 janvier. Le rythme devrait maintenant se réduire.