Rami : "J'ai l'impression que c'est plus qu'un point"

Adil Rami (36 ans) se satisfait du point obtenu par l'ESTAC contre l'OM (1-1). Il associe l'égalisation tardive à une petite victoire.





Au micro de Prime Vidéo, le défenseur a fait part de son enthousiasme, pour avoir pris un point contre l'OM : "A titre personnel, j'ai l'impression que c'est plus qu'un point. On sort de deux défaites lourdes, on a pris dix buts en trois matchs. Il y a des challenges peu importe le classement, pouvoir relever la tête face à cette belle équipe de Marseille, c'est très très bien", a-t-il déclaré.



Il espère que ce match servira à redynamiser le groupe troyen : "J'espère que ça va créer un déclic pour tout le monde. Ca m'attriste. Les supporters, les joueurs, le coach, les personnes qui travaillent au club. Je fais attention à l'aspect famille, les supporters pour moi c'est la famille. J'espère que ça va aller entre les supporters et le coach, parce que quand on est un enfant de la famille on n'aime pas voir les parents se disputer."



Troyes est 17e, avec 22 points.