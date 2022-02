Luan Peres : "On doit revenir à ce qu'on faisait avant"

Luan Peres (27 ans) trouve que l'OM joue moins bien qu'il y a quelques semaines. Il espère que l'équipe va se reprendre, après le nul concédé contre Troyes (1-1).





Sur Prime Vidéo, le Brésilien a livré son analyse du nul concédé contre l'ESTAC. Il considère que le groupe doit retrouver son allant du début d'année : "On est triste bien sûr, on avait bien commencé ce match, on avait la possession. La deuxième période n'a pas été bonne, on a joué trop longtemps derrière. C'est le football, il faudra prendre trois points lors du prochain match. On doit progresser, s'améliorer. Le dernier match à domicile on perd, là on fait match nul. On essaie d'aller en Champions League, il faudra faire mieux contre Monaco et essayer de retrouver la victoire. En début de saison, on avait remporté beaucoup de matchs, mais là on ne joue pas très bien, on doit revenir à ce qu'on faisait avant", a-t-il confié à l'antenne de la chaîne de télévision.



Le prochain match de l'OM est programmé le 6 mars. Les Olympiens disposent d'une semaine pour digérer leur gros mois de février.