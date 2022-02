Kamara : "On doit se reposer et espérer gagner dimanche"

Boubacar Kamara (22 ans) a confié ses regrets après le nul concédé par l'OM contre Troyes (1-1). Il espère faire mieux contre Monaco, dans une semaine.





Le milieu défensif a fait part de sa déception, suite au nul concédé contre l'ESTAC. Il se projette sur la réception de Monaco, dans une semaine : "Je pense qu'on a fait un bon match, on gérait bien... C'est décevant, mais on doit se reposer et espérer gagner dimanche (prochain). C'est le football, ça peut basculer à tout moment. Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite. On est toujours deuxième du championnat, donc je pense qu'on est dans le vrai", a-t-il déclaré au micro de Canal+ Sport.



Les Phocéens ont terminé leur grosse série de février. On peut néanmoins regretter les points abandonnés contre Troyes, lesquels pourraient compter, en fin de saison.